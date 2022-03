Alan Tacher y Alex Rodriguez, historia de una bonita amistad: ¿qué les une? ¿Qué hacían juntos el conductor y el deportista y de tan buena onda? Aunque la gente no lo sepa, ambas estrellas del entretenimiento tienen mucho más en común de lo que parece. Y todo por la mejor de las causas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido un fin de semana de emociones y retos cumplidos para Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal. El matrimonio se propuso llegar a la meta, nunca mejor dicho, y lo consiguieron con creces. La pareja, al igual que Ximena Duque y Rashel Díaz, se graduaron de uno de los programas más importantes y prestigiosos en términos de salud y ejercicio físico, conocido como 54D. Un plan que requiere una gran entrega y sacrificio pero que a su vez reporta grandes beneficios y resultados en el bienestar de quien lo lleva a cabo. Requiere del compromiso sin excusas de sus participantes a diario, anteponiéndose a cualquier otra cosa que no sean ellos mismos. Pero, ¿y qué tiene que ver Alex Rodriguez en todo esto? Pues mucho. Alan Tacher y Alex Rodriguez Alan Tacher y Alex Rodriguez | Credit: IG/Alan Tacher ARod también se unió a este reto de 9 semanas que, una vez más, superó con creces y sin peros. En esta ocasión coincidió con Alan y su esposa a quienes le une el cariño y, sobre todo, ese interés común por estar saludable. Después de todas estas semanas dándole duro en las clases, los participantes cerraban un ciclo tan fuerte como maravilloso. Con esta viva imagen de la felicidad la pareja y el deportista se despedían con orgullo tras conseguir su objetivo. No es el primer año que Alex lo hace, su equipo empresarial ARod Corp. también formó parte de esta iniciativa el año pasado en un intenso programa en el que el exbeisbolista logró bajar las libras de más y transformar su cuerpo. Este año Alex ha compartido con Alan más allá de los reflectores, sin entrevistas ni charlas personales de por medio. Ambos han conectado como seres humanos y celebrado la satisfacción de un trabajo bien hecho. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el co-presentador de Despierta América también disfrutó de la compañía de su esposa quien se mantuvo al pie del cañón y haciendo un trabajo extraordinario a su lado. En ambos casos los resultados saltan a la vista. Además de una figura en plena forma, la parejita ha sido cómplice y testigo de los cambios que se pueden hacer si uno pone de su parte. ¡Felicidades a todos!

