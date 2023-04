Alan Tacher se defiende de críticas tras visitar la casa de Maribel Guardia El presentador de televisión mexicano respondió contundentemente a quienes hicieron comentarios negativos sobre su reportaje televisivo desde el funeral del cantante Julián Figueroa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alan Tacher y Maribel Guardia Alan Tacher y Maribel Guardia | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy; Alexander Tamargo/Getty Images Alan Tacher respondió contundentemente a las personas que hicieron comentarios negativos del reportaje televisivo en que ofreció detalles de lo que se vivió en la casa de Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón durante el funeral de Julián Figueroa. El copresentador del programa Despierta América (Univision) si bien reconoció que durante la cobertura que hizo pudo haberse alargado hablando de la situación de la familia, dijo que lo hizo sin faltar el respeto al duelo que están pasando. "Yo no he dicho nada que Maribel no haya salido a decir, una. Dos, no he dicho absolutamente nada íntimo ni fuera de lo normal. Yo simplemente estaba retomando las mismas palabras que tomó Maribel cuando salió a hablar [con la prensa], al igual que Imelda", sostuvo antes las cámaras del show Sale el sol. Tacher también salió en defensa de la esposa del fallecido cantante, Imelda Garza, quien también ha sido criticada por el mensaje de despedida que publicó en sus redes, donde ha sido calificado de "frío". Señaló que le parece de mal gusto porque él habló con ella y sabe cuán triste y desolada se encuentra por la pérdida del padre de su hijo. Dijo que es entendible que ante una noticia de tal magnitud las personas no saben cómo reaccionar o qué decir. "Cada quien tiene su proceso", opinó. "Es bien injusto cuando critican de esa manera", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comunicador mexicano presentó un video de Guardia agradeciendo el apoyo de las personas que le han mandado flores y palabras de aliento. Además, reveló que el pequeño José Julian Figueroa, de 5 años, ya sabe que su padre falleció, aunque aún no lo entiende.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alan Tacher se defiende de críticas tras visitar la casa de Maribel Guardia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.