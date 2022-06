Alan Tacher regresa a Hoy ¿deja Despierta América? Sin anuncio previo, Alan Tacher regresó a la emisión mexicana Hoy, donde estuvo trabajando como conductor ¿acaso está de regreso? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, Alan Tacher formó parte del panel de conductores estelares en el matutino mexicano Hoy; en octubre 2012, dejó esta emisión para unirse a las filas de Despierta América en Estados Unidos, donde permanece hasta la fecha. Sin embargo, llamó la atención que el presentador estuviera, el pasado martes 14 de junio de 2022, nuevamente en el programa mexicano. ¿Acaso regresa a formar parte del elenco? Fue el propio Tacher quien despejó las dudas y explicó que solo se trataba de una visita para promocionar un programa especial titulado Papá Es, del cual forma parte, y con el que se pretende celebrar, precisamente, el Día del Padre. "Una gran idea. No sé a quién se le ocurrió, la verdad. Somos ocho papás disque famosos o famosos; la verdad que increíble. Les puedo decir que el Borrego Nava, Sergio Mayer, Ricardo Margaleff, Juan José Ulloa, Ferdinando Valencia ¿quién me falta? Bueno, somos ocho", explicó, justamente en Hoy. Esta emisión fue una especie de reality donde los participantes compartieron su experiencia de ser padres y los retos a los que se enfrentan a diario. "Nos encerramos durante algunos días, como de Big Brother, convivimos unos con otros", explicó. "Hacíamos retos, la verdad es que soltábamos netas, hubo fogatada en la noche, platicamos, convivimos. Una gran idea y diferente para celebrar a papá en su día". Alan Tacher SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alan Tacher, quien es padre de cinco hijos, reconoció que ser papá "es el mejor sentimiento qué hay" y es una gran responsabilidad. "Creo que ser papá ahora se valora más que nunca" porque "está más activo". De hecho, mencionó que todos los participantes en este especial tenían muchas coincidencias y fue una experiencia muy enriquecedora, aunque ya no desea tener más hijos. Así que dejó claro que continuará en el programa Despierta América.

