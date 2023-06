Alan Tacher a Lucerito: "Tengo un pretendiente, tengo un hijo llamado Álex, está chiquito como tú, soltero..." El conductor de Despierta América (Univision) cree tener el candidato perfecto para la hija de Lucero: su hijo Álex. ¿Qué dijo la joven? Mira, mira.... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alan Tacher Alan Tacher; Lucerito, hija de Lucero | Credit: Mezcalent (x2) Alan Tacher tuvo la oportunidad de conversar recientemente con la hija de Lucero para Despierta América (Univision) con motivo de su inminente debut como protagonista en el musical 'El mago'. "Estoy que me muero, estoy muy nerviosa pero creo que la felicidad sobresale muchísimo", expresó la joven artista mexicana, quien reconoció sentirse muy identificada con el personaje que le toca interpretar. "Es una niña que busca muchísima esperanza, creo que es muy noble aunque a veces sí tiene su carácter, al igual que yo. Yo a veces tengo mi carácter", aseveró. Sabiendo que la joven está en busca de su príncipe azul, el conductor mexicano aprovechó la entrevista para hablarle a Lucerito de su hijo Álex. Lucerito Lucerito, hija de Lucero | Credit: Mezcalent "Tengo un pretendiente, tengo un hijo llamado Álex, está chiquito como tú, soltero, vive en Nueva York…", le dijo Tacher. Alan Tacher Alan Tacher | Credit: Mezcalent A la joven, quien había confesado minutos antes que uno de sus sueños es debutar en Broadway (Nueva York), no pareció desagradarle la idea y comentó de lo más pícara: "O sea es el hombre perfecto. Álex, aquí está mi número, apúntalo". Conoce a Álex El hijo de Tacher se graduó el año pasado de High School. "Te amo enanito mío. Me encanta tu manera de ser. Tu calma es un balance para mi impaciencia. Me relajas y me haces ver las cosas de diferente manera. Aprendo de ti todos los días", escribió entonces el presentador desde su cuenta de Instagram, donde está a punto de alcanzar el medio millón de seguidores. Alan Tacher Alan Tacher y su hijo Álex | Credit: Instagram Alan Tacher Alan Tacher Alan Tacher y su hijo Álex | Credit: Instagram Alan Tacher Álex cursa actualmente sus estudios universitarios en Nueva York. "Se me va el cachorro mayor a la universidad y yo entre nervioso, triste, orgulloso, contento, ansioso y feliz. Aquí estoy y estaré siempre a su lado", compartió Tacher en agosto del año pasado. Álex Álex, hijo de Alan Tacher | Credit: Instagram Alan Tacher SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Álex sabe?, le preguntó Francisca a Alan tras emitirse la entrevista. "Mira, vive en Nueva York, ella quiere estar en Broadway pues ahí puede pasar algo…", respondió el presentador entre risas. "Cuando yo veo una persona buena me encantaría que mis hijos tuvieran una pareja así padre, bonita y linda", agregó.

