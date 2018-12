Alan Tacher sobre Adamari López: "Somos competencia a nivel laboral pero antes que nada es la salud"

El lunes 15 de octubre fue el último día que Adamari López se dejó ver por última vez en el programa Un nuevo día (Telemundo). Desde entonces, la presentadora puertorriqueña ha permanecido ingresada en un hospital de Miami tratándose de una fuerte influenza que le afectó gravemente a sus pulmones y de la que aún se está recuperando, ahora desde la comodidad de su hogar.

Alan Tacher, quien conduce el matutino de la competencia, Despierta America (Univision), junto a Karla Martínez, Francisca Lachapel, Ana Patricia Gámez y compañía se pronunció días atrás sobre el delicado estado de salud de la mamá de Alaïa durante un reciente evento en México, cuando aún no se sabía que la presentadora ya había salido del hospital.

“No he platicado con ella, la quiero muchísimo, pero tengo muchos amigos precisamente muy cercanos a ella, he estado platicando con ellos. Y ya ves que se rumoraba que el embarazo, y que se rumoraba que esto… pero no, en realidad está enfermita”, declaró el presentador de origen mexicano en una entrevista para el programa de televisión De primera mano.

“Creo que se le complicó con lo que yo sé y un amigo muy cercano a ella [me dijo], sé que tuvo un problema en los pulmones, una como neumonía, pero creo que va mejorando”, agregó.

A pesar de trabajar en empresas diferentes y ser competencia a nivel laboral, Alan no dudó en enviarle sus mejores deseos a Adamari, a quien le tiene un cariño muy especial.

“Le mandamos un abrazo siempre, somos competencia a nivel laboral pero somos hermanos a nivel personal y bueno antes que nada es la salud y que se cuide primero antes que cualquier trabajo. No hay ningún trabajo que valga la pena más que cuidarse la salud”, afirmó Tacher.

Esta es la primera vez que un rostro de Despierta América se pronuncia públicamente sobre el estado de salud de Adamari y su ausencia de ya más de un mes en Un nuevo día. Pero estamos seguros de que las palabras de Alan también las comparten sus compañeros del matutino de Univision ya que cuando se trata de un tema tan delicado e importante como la salud de una persona la lucha por la audiencia queda en un segundo plano y solo priman los buenos deseos.

¡Todos estamos contigo Adamari!