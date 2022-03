Alan Tacher confiesa que su relación con Raúl González no siempre fue tan buena: "No sé que pasó" En el resumen de su paso por Despierta América, el conductor confesó que hubo un tiempo en el que no se hablaba con su colega y "hermano" de la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Forman uno de los dúos más queridos y aplaudidos de la televisión. La unión en Despierta América y su equipo, en gran parte, se debe al buen rollo que Raúl González y Alan Tacher, los chicos de la mañana, emanan en cada intervención. Juntos han creado un equipo televisivo cuya química traspasa la pantalla y llega directo al corazón del espectador. Se nota, se siente, por eso la cita con ellos y el resto de compañeros es siempre una delicia, con madrugón incluido. Sin embargo, con motivo del 25 aniversario de Despierta América, le tocó el turno a Alan de hablar de sus anécdotas y momentos significativos en el show. Allí fue donde descubrió algo desconocido y casi increíble. Algo que dejó a la audiencia casi sin palabras por lo inesperado de la anécdota fue cuando confesó la escasa relación que durante una época hubo entre los hoy hermanos de vida. Raúl González y Alan Tacher Raúl González y Alan Tacher | Credit: IG/Raúl González y Alan Tacher "No sé qué pasó. Del no llevarnos, del no hablarnos, no tener ningún tipo de comunicación durante ese tiempo que se fue, a convertirse en mi hermano. Yo he tenido dos hermanos en la televisión, Raúl Araiza, de Hoy, y Raúl González, en Despierta América", expresó casi con lágrimas en los ojos en este emotivo resumen. Alan se refiere al tiempo en que Raúl salió del programa. Aunque tuvieron la oportunidad de haber coincidido, su relación no llegó a ser tan cercana. De ahí que con la salida del venezolano cortaron todo tipo de contacto. Se tuvo que ir Raúl para volver a regresar y que su unión se afianzara y convirtiese en una amistad sincera, sólida y prácticamente de familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Alan sus compañeros son un regalo, todos sin excepción. Eso sí, reconoció que con Karla Martínez hay magia. Demasiados momentos buenos y malos vividos mano a mano. "Nos decimos mi amor de trabajo, mi esposa de trabajo, lo saben las diferentes parejas, porque es mi media naranja, siempre la tengo al lado", dijo con cariño. Despierta América Karla Martínez y Alan Tacher, conductores de Despierta América | Credit: Instagram Despierta América Unos nexos cargados de sentimiento y, sobre todo, mucho respeto que hace que Despierta América sea líder en audiencia, ahora también en las mañanas de los domingos. ¡Gracias por tanto amor!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alan Tacher confiesa que su relación con Raúl González no siempre fue tan buena: "No sé que pasó"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.