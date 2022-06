¿Por qué no están Francisca, Alan Tacher y Karla Martínez en Despierta América? A través de una conexión en directo con sus compañeros, Alan y Karla han dado a conocer la verdadera razón. Un motivo de peso por el que tienen que cuidarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras principales de Despierta América, por eso, cuando se ausenta, el público siempre quiere saber la razón. Su alegría y sentido del humor son una pieza clave del mañanero de Telemundo que tendrá que estar sin él por un motivo de peso. En una conexión en directo con el conductor mexicano desde su casa, Alan Tacher dio a conocer a sus compañeros y al público la razón por la que no puede estar con ellos. ¿Se va, se queda? Se han preguntado muchos en las últimas semanas sobre su estancia en el programa. Que nadie se preocupe, su ausencia es temporal y tiene que ver con su salud. Así lo explicó a sus colegas en plató. Alan Tacher Alan Tacher | Credit: Mezcalent "Nuestro Alan Tacher tiene algo que decirnos", le presentó su amigo Raúl González. "Pues sí, me agarró por segunda ocasión, nuevamente tengo COVID", adelantó indicando también los síntomas que tiene esta vez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Síntomas muy leves, dolor de cabeza, congestión, ya saben, lo común, pero gracias a Dios todo bien, ahí recuperándome con un tecito y una taza de Despierta América decorada por Michelita, mi hija", explicó amoroso. Además, adelantó por qué sus compañeras Karla Matínez y Francisca tampoco estaban en el estudio. Aunque ellas de momento han dado negativo y están bien, su ausencia es pura precaución. "Por eso a Karlita la estamos viendo desde su casa y a Francisca también solamente por precaución, el único que tiene oficialmente COVID, su servidor. Y próximamente estaré ahí con ustedes", informó Alan ante la sonrisa y el cariño de sus compañeros. Así que hoy en plató, además de Raúl, también han estado Maria Antonieta Collins, Satcha Pretto y Carlitos Calderón llevando las riendas del show.

