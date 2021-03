¡Felices 50! Alan Tacher festejó su cumpleaños de una manera muy especial El co-presentador de Despierta América compartió cómo ha celebrado su cambio de década y despidió un año que ha tenido de todo un poco. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cumplir años siempre merece una fiesta, pero si encima son 50, la cosa lo requiere aún más. Por eso y por su amor a la vida, Alan Tacher ha celebrado por todo lo alto su medio siglo de la mejor forma posible. Arropado por el amor de su familia, el conductor se fue de comilona con los suyos para festejar un año más lleno de amor y salud. Aunque el 2020 le dio un susto muy grande tanto a él como a su esposa Cristy Bernal tras contagiarse del coronavirus, ambos lo superaron juntos y aprendieron a amar la vida aún más si cabe. La pareja y sus hijos salieron a comer a un lugar muy especial y así lo compartió una de las caras más queridas de Despierta América. "El mejor regalo de 50 años... la familia. Apenas medio siglo y vamos a por más. Gracias a todos por sus mensajes, los amo a todos", escribió. El presentador mexicano recibía cientos de felicitaciones entre las que se encuentra la de su esposa, quien le dedicaba un mensaje de lo más romántico. "Feliz cumpleaños mi guapo. Vamos a por más cumples juntos", escribió. Cristy Bernal Image zoom Cristy Bernal | Credit: IG/Cristy Bernal Desde que la pandemia estallara hace más de un año, Alan no ha cesado de trabajar y traer toda la información a su público querido junto al resto de su equipo del programa. Noticias buenas, mejores y peores han llegado a las salas de millones de hogares haciendo un poco más llevadero este difícil período. Muchísimas felicidades por ese arduo trabajo y, por supuesto, por tu cumpleaños, compañero. ¡Que sean otros 50 más!

