"Un milagro de que él no nos haya matado": Alan Tacher revela que un carro se estrelló contra su casa El presentador de Despierta America contó lo ocurrido durante el fin de semana y asegura que su familia se salvó por poquito de un auto fuera de control. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alan Tacher, conocido en televisión por su ánimo y positivismo, dejó al descubierto su lado más vulnerable y humano al revelar la terrible odisea que vivió su familia cuando un carro fuera de control se accidentó chocando contra su vivienda. Milagrosamente, su familia se salvó de milagro de morir arrollada, según él confesó estremecido en coanfitrión de Despierta America (Univision). "El Viernes a las 2 de la mañana así fue cómo nos despertamos, fue una pesadilla, gracias a Dios no pasó a mayores", explicó el conductor frente a las cámaras. "[Fue] un milagro de que él no nos haya matado, esquivó bosques, esquivó una parada de camiones, esquivó todo lo que tenía que esquivar para llegar a la barda de mi casa, atravesó mi jardín casi completo para llegar hasta mi casa". Muchos policías (acudieron a la casa), los paramédicos llegaron", prosiguió el nacido en Ciudad de México y padre de cinco hijos. "Lo más increíble de todo es que el chofer del auto también resultó prácticamente ileso, salvo algunas contusiones. "La verdad es que fue un milagro que no le haya afectado, la persona estaba ahí en mi jardín, tendido en mi jardín con heridas en la cabeza, pero bueno, salió bien al final de todo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El escalofriante incidente ocurre a solo unos días de que el conductor compartiera por redes los emotivos momentos de orgullo y felicidad que se viven en casa por la graduación de tres de sus hijos. Se gradua Nicole la hija de Alan Tacher Credit: IG/Alan Tacher Se gradua Michelle, la hija de Alan Tacher Credit: IG/Alan Tacher Se gradua Liam el hijo de Alan Tacher Credit: IG/Alan Tacher "¡¡Increíble pero cierto!! Este año de 5 hijos se me graduaron 3!!!", expresó hace seis días el exconductor de La Academia (TV Azteca). "Imagínense que maravilla.. mi [hija] Nicole] [se graduó] de high school.. mi [hija] Michelle de kínder y ahora mi [hijo] Liam de pre-kinder ..gracias diosito por tantas bendiciones .. gracias vida no te puedo pedir más".

