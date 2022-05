Alan Tacher anuncia la mejor de las noticias: "El día que estaba esperando llegó" El conductor mexicano dio a conocer con gran ilusión "uno de los momentos más felices" de su vida y uno de sus grandes sueños por fin cumplidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de los madrugones para estar frente al público cada mañana en Despierta América, a Alan Tacher nunca le falta la sonrisa en su rostro. Y ahora ¡mucho menos! El conductor acaba de cumplir uno de los sueños más importantes de su vida y así mismo se lo ha hecho saber a su casi medio millón de seguidores en Instagram. La ocasión lo amerita. "Uno de los momentos más felices de mi vida. El día que estaba esperando llegó", escribió emocionado en su perfil. Alan Tacher Alan Tacher | Credit: Mezcalent ¿De qué se trata la buena nueva? Pues de algo de lo que todo padre se siente feliz y orgulloso. Una meta alcanzada que la familia Tacher al completo ha celebrado por todo lo alto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Mi Hannah, gracias a tu talento, dedicación, inteligencia y disciplina nos das a todos está gran alegría. Verte graduada era uno de mis sueños, gracias por hacerlo realidad, te amo", escribió el presentador a su hija querida. Con una sonrisa multiplicada por mil, Alan y sus familiares disfrutaron a tope de este momento tan significativo en el que aplaudieron el gran logro de Hannah. Su mamá Cristy Bernal también le dedicó unas conmovedoras palabras a su hija por ser un orgullo para la familia. "No sabes lo orgullosos que estamos de ti al ver ese diploma en tus manos ya que vemos otro escalón más en tu vida logrado. Felicidades Hannitah, eres el ejemplo para todos tus hermanos, todo lo que se quiere se puede", escribió.

