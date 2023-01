Alan Estrada revela por qué hizo pública su homosexualidad Tras anunciar su homosexualidad, Alan Estrada da a conocer las razones de hacer pública esta situación personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre de 2022, Alan Estrada dio a conocer que era homosexual; según mencionó en aquel momento, solo quería apoyar a la comunidad LGTBI+ y hacerle saber a la persona que sufre por su preferencia sexual que "no estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado". Ahora, el actor explica las razones de dar a conocer algo tan personal. "¿Qué me motivo? Honestamente, tengo muchísimos primos y sobrinos, y si alguno de ellos pertenece a la comunidad LGTB quiero que sepan que en su familia hay alguien que es orgullosamente de la comunidad", confesó a los medios de comunicación. "Y que muchos de los prejuicios que tenemos, en realidad, son falsos. Y que la orientación sexual no tiene nada que ver con tu éxito o tu realización como persona o lo que fregón que puedas ser en lo que haces". Para el titular del programa digital Alan por el mundo, es fundamental apoyar a todas aquellas personas que sufren el rechazo de sus seres queridos por sus preferencias; por ello, también considerada fundamental dar su mensaje. "Creo que nosotros como figuras públicas y a mí, que luego me siguen varios niños y adolescentes, que sepan que no están solos", comentó. "A veces, desafortunadamente, lo que sí es lamentable es cuando la familia les da la espalda porque al final el lazo de sangre ahí está y que sepan que si esa familia les da la espalda, hay otra familia que los estamos esperando con los brazos abiertos". Alan Estrada Credit: Alan Estrada Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alan Estrada sabe que cada individuo sabrá cuándo debe dar a conocer su situación y espera que siempre reciban el respaldo que necesitan. "Creo que es normal que sea noticia, creo que cada vez menos, afortunadamente, pero es necesario. Creo que cada quien quien lo debe hacer al tiempo que quiera y no es obligación para ninguna persona", advirtió. "Me siento muy afortunado de la comunidad que se ha generado alrededor, no solo de Alan por el mundo, también de mi carrera", agregó. Siempre me he sentido muy querido y apoyado. Y también uso siempre mis redes para expresar cómo me siento y las cosas que pienso y esto no es la excepción".

