Alan Estrada responde a comentario sobre supuesta relación amorosa con Victor Noriega Alan Estrada reaccionó así a un comentario en Twitter sobre una supuesta relación amorosa con el exintegrante de Garibaldi Victor Noriega. ¡Mira las declaraciones de ambos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alan Estrada rompió el silencio públicamente sobre su orientación sexual, revelando que es gay. El actor y presentador mexicano compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter. "Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa", dijo. "Pero esta Navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado". El influencer también reaccionó cuando un usuario en Twitter escribió que Estrada había tenido un supuesto romance con el exintegrante de la banda Garibaldi y actor mexicano Victor Noriega. "Mucho escándalo están haciendo ciertos medios con la declaración de Alan Estrada de que es gay. Por Dios, si todo México lo sabía. Aún recuerdo cuando fue novio de Víctor Noriega el exGaribaldi hace muchos años. Y ahora resulta que nadie sabía", escribió en Twitter el usuario 'Doña Carmelita'. Alan Estrada y Victor Noriega Alan Estrada y Victor Noriega | Credit: Mezcalent (2) El creador del canal de YouTube "Alan x el Mundo" respondió, negándolo rotundamente. "No diga mentiras señora, a Víctor Noriega lo he visto dos veces en mi vida. Ya no le voy a creer nada de lo que pone", escribió Estrada. Victor Noriega Alan Estrada Twitter Credit: Twitter Noriega —actor de telenovelas como Camila, Rosalinda y La intrusa— también reaccionó al cometario de 'Doña Carmelita' en Twitter. "En efecto, tuve el gusto de conocer a @alan_estrada en Madrid después de ver su estupenda actuación en 'Hoy no me puedo levantar'. No inventen cosas que a nadie le interesan. Y sigo y seguiré siendo Garibaldi", dijo Victor Noriega en esta red social. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni Victor Noriega ni Alan Estrada han dado más declaraciones sobre este tema. Estrada ha recibido muchos mensajes de apoyo en sus redes sociales tras revelar que es parte de la comunidad lgbtq+. "Jamás imaginé que fueras gay (tenía la esperanza de casarme algún día contigo), pero ahora te amo más que nunca, por compartir poquito de tu vida con nosotros, te admiro tanto", escribió una de sus seguidoras.

