Muere el actor Alan Arkin, ganador al Oscar por la película Little Miss Sunshine El también ganador al premio Tony trabajó recientemente con el también ganador al Oscar Michael Douglas en la aclamada serie The Kominsky Method. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alan Arkin Credit: Getty Images Hollywood se encuentra de luto por el fallecimiento de Alan Arkin, ganador al Oscar por la película indie Little Miss Sunshine, del 2006. El también ganador al premio Tony falleció a los 89 años y su muerte fue confirmada a PEOPLE por sus hijos Adam, Matthew y Anthony. "Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único", reza el mensaje obtenido en exclusiva por PEOPLE. "Un marido amoroso, padre, abuelo y bisabuelo que era adorado y que será extrañado profundamente". En años recientes Arkin intervno exitosamente en la aclamada comedia The Kominsky Method (Netflix), al lado del también ganador al Oscar Michael Douglas. Por dicho trabajo obtuvo dos nominaciones al premio Emmy, en 2019 y 2020, así como una nominación a los premios Golden Globe y Screen Actors Guild, en 2020 y 2021. Pero fue quizá su rol en Little Miss Sunshine el que robó el corazón de millones de fans alrededor del mundo. En dicha cinta Arkin interpretó a Edwin Hoover, el abuelo de una familia disfuncional. En dicho proyecto compartió estelares con Abigail Breslin, Paul Dano y la australiana Toni Collette. La cinta Little Miss Sunshine del 2006, que convirtió a Alan Arkin en ganador al Oscar como Mejor actor de reparto: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro rol memorable llegó en el 2012 al lado del marido de Jennifer López, Ben Affleck, quien dirigió y estelarizó el thriller político Argo. Arkin nació un 26 de marzo de 1934 en Brooklyn, NY. Le sobreviven su esposa, Suzanne Newlander —con quien contrajo nupcias en 1996— y sus hijos Adam Arkin y Matthew Arkin, fruto de su primer matrimonio con Jeremy Yaffe, además de Anthony Dana Arkin, nacido de su segundo matrimonio. En paz descanse.

