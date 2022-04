El actor Alain Delon solicita la eutanasia y se despide de su público con una carta El actor francés de cintas como El gatopardo, El zorro y La piscina pidió a su hijo Anthony que organizara su suicidio asistido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los ojos más bonitos del cine y también uno de actores más emblemáticos. Alain Delon es, sin duda, una de las figuras claves del celuloide, y lo sigue siendo a sus 86 años. Por eso, la salida a luz de su decisión de acabar con su vida a través del suicidio asistido ha pillado al mundo por sorpresa. Según ha informado su hijo Anthony Delon al medio francés RTL, donde promocionó su autobiografía, su padre ha solicitado la eutanasia en Suiza, país en el que vive desde hace años. Los dos derrames cerebrales sufridos en 2019 le dejaron con cierta discapacidad, de ahí lo de tomar esta iniciativa y pedir la eutanasia, legalizada en este país europeo. Alain Delon Alain Delon | Credit: (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) A sus problemas físicos se sumó un acontecimiento que hizo que Delon perdiera la ilusión y el sentido de la vida: la muerte de su esposa Nathalie en 2021. Un hecho que dio aún más fuerza a la decisión de no querer vivir más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras hacerse pública la petición a su hijo, ha sido el propio protagonista de cintas inolvidables como El gatopardo o La piscina quien ha compartido una carta de despedida para su público de tantos años. "Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", escribió. Un mensaje no demasiado extenso pero muy directo. En más de una entrevista ha confirmado su aprobación de la eutanasia y el derecho de cualquier persona a morir libremente. Con el padecimiento de cáncer de páncreas de su esposa, ese planteamiento estuvo muy presente para evitar su sufrimiento, pero no se dio. El actor recibió la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes en 2019 como colofón de una carrera brillante que no siempre estuvo acompañada de la mejor prensa. Algunos de sus comentarios, para algunos con tintes algo homófobos y machistas, le han convertido en el centro de muchas críticas, las cuales toreaba así en su discurso en dicho festival. "Nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo, pero hay una cosa en el mundo de la que estoy seguro y orgulloso, una sola cosa, y es mi carrera", dijo al recoger su premio. El actor y su hijo se mantienen a la espera de la decisión final tras la puesta en marcha de la solicitud de poner fin a su vida.

