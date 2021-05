¡Así sorprendieron Alaïa y Toni Costa a Adamari López en el Día de la Madre! La conductora no pudo evitar emocionarse al ser testigo de tan amoroso gesto por parte de su hija y su pareja. ¡Felicidades a todas las mamis! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque una es madre todos los días del año, esta celebración es digna de celebrar siempre. Y si de madrazas se trata, Adamari López se lleva la palma. La actriz y conductora fue gratamente sorprendida en esta jornada tan amorosa por los dos grandes pilares de su vida, su hija Alaïa y su compañero de viaje, Toni Costa. Desde primera hora de la mañana el bailarín compartió una felicitación en su nombre y en el de su pequeña con una preciosa imagen de Dima Osko que dice más que mil palabras. "Alaïa hija mía, algún día sabrás qué es el amor de madre, sentirás la manera de mirar de una madre, serás una gran madre ya que tu eres especial y afortunada porque tienes el mejor ejemplo de madre del mundo. ¡FELIZ DÍA DE LA MADRE!", escribió emocionado el coreógrafo español. La receptora de este mensaje, Adamari, también quiso celebrar este día y alabar el papel más importante de su vida: ser mamá de su princesa. Con estas lindas instantáneas de Había una vez una foto, la co-presentadora de Hoy día quiso dedicar unas conmovedoras palabras a la razón de su existir: su hija. "Tenerte ha sido la mayor bendición que Dios pudo haberme enviado. Ser mamá, Alaïa, es lo que más he deseado en la vida, gracias por tu magia, por ser mi estrella, por traerme tanto amor y permitirme celebrar este día tan especial… ¡Te Amo! Feliz día de las Madres", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para una jornada tan bonita, su chiquitina, en complicidad con papi, le tenía preparada una sorpresa inolvidable a su mami. Adamari López Regalo para Adamari López | Credit: IG/Toni Costa Este inmenso ramo de rosas amarillas era, entre otras cosas, la gran sorpresa que Alaïa quiso darle a su mamá. Un gesto que la puertorriqueña recibió emocionada y con ese amor que la caracteriza. Un regalo de lo más merecido para esta mujer luchadora que, como todas las mamis del mundo, se merece lo mejor. ¡Felicidades a todas en su día!

