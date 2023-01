Así se divierten Alaïa y Toni Costa en su viaje a España Alaïa viajó con el bailarín español a Valencia a festejar el fin de año y la llegada del 2023 rodeada de sus tíos y primos paternos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin dudas estas serán unas vacaciones que Alaïa no olvidará jamás. A pesar de que está lejos de su mami Adamari López, la pequeña de 7 años está pasando unos días de ensueño junto a su padre Toni Costa y su familia paterna en España. Alaïa viajó con el bailarín español a Valencia a festejar el fin de año y la llegada del 2023 rodeada de sus tíos y primos paternos. Toni Costa y Alaïa de vacaciones Toni Costa y Alaïa de vacaciones | Credit: Toni Costa/IG Padre e hija fueron juntos al cine a ver nada más y nada menos que Avatar 2, una película que a pesar de su larga duración la niña disfrutó mucho, ¡y no se quedó dormida! Toni Costa y Alaïa de vacaciones Toni Costa y Alaïa de vacaciones | Credit: Toni Costa/IG Una de las cosas que más le gusta hacer a Alaïa en España es pasar tiempo con su prima Noa, por lo que no se han separado ni un segundo. Toni Costa y Alaïa de vacaciones Toni Costa y Alaïa de vacaciones | Credit: Toni Costa/IG Las niñas fueron juntas al parque Gulliver en el Jardín del Turia de Valencia, han disfrutado de la comida valenciana y hasta hicieron una coreografía al estilo Wednesday, la popular serie de Netflix. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que Adamari ha extrañado muchísimo a su pequeña en este fin de año, la presentadora también supo pasarla a lo grande desde este otro lado del mundo. Aunque tenía "sentimientos encontrados" por la distancia, la boricua festejó rodeada de familia y seres queridos, y terminó el año agradeciendo por todo lo bueno que la vida le ha dado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así se divierten Alaïa y Toni Costa en su viaje a España

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.