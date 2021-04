La tierna reacción de Alaïa al ver cómo inició la historia de amor de sus papás La pequeña visualizó recientemente en compañía de Adamari y Toni el famoso tango que ambos bailaron en Mira quién baila y que dio inicio a su romántica historia de amor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El programa Mira quién baila (Univision) fue testigo en 2011 del inicio de la romántica historia de amor de Adamari López y Toni Costa, hoy convertidos en una de las parejas más queridas del medio del espectáculo. Tanto la carismática copresentadora de hoy Día (Telemundo) como el bailarín español han compartido en numerosas entrevistas los detalles de cómo comenzó a fraguarse entre baile y baile su noviazgo, pero nunca lo habían hablado con su hija Alaïa, al menos no con la profundidad y los detalles con los que lo hicieron recientemente. La presentadora puertorriqueña compartió este jueves un vídeo a través de su página de Facebook en el que Toni y ella recuerdan en compañía de la niña el tango que bailaron en la pista de Mira quién baila y que concluyó con un tierno beso en la boca entre ambos. "Mi gente linda, ustedes conocen mi historia de amor con Toni Costa, pero nunca se la habíamos contado a Alaïa. Me derrito con su reacción. Tienen que verla", escribió Adamari junto al vídeo. Además de contarle todos los detalles de ese inolvidable momento que cambió sus vidas para siempre, Adamari y Toni visualizaron por primera vez junto a la pequeña el número de baile. "Te vamos a contar que papi y mami se conocieron cuando mamá estuvo en un show de televisión donde papá era bailarín y entonces me pusieron la segunda semana a bailar con papá un tango y papá me besó al final del tango", comenzó explicándole Adamari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que Toni no tardó en corregirle con una sonrisa: "Mamá me besó". Lo mejor sin duda fue la tierna reacción de Alaïa al ver por primera vez a sus papis dándose ese inolvidable beso al terminar de bailar el tango que los unió para siempre.

