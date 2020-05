¡Así ha sido la tierna sorpresa de Alaïa a Adamari López en el Día de la Madre! La pequeña sorprendió a su mamá en su habitación a primera hora de la mañana y nos regaló estas tiernas imágenes entre madre e hija. ¡Cuánto amor! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada día junto a Alaïa es una celebración para Adamari López, pero el de la Madre es realmente especial. La conductora siempre soñó ejercer este papel y a pesar de las dificultades que se pusieron en el camino, el amor venció y hace cinco añitos nació el gran amor de su vida. Desde entonces celebra cada Día de las Madres con especial entusiasmo y, sobre todo, acompañada de su princesa. En este domingo, lejos de ponerse sus mejores galas, Adamari se quedó en su habitación en pijama, compartiendo una mañana entrañable con la pequeña que desde primera hora se acercó para sorprender a su mami. Además de comérsela a besos, Alaïa le felicitó y le llevó sus muñecas favoritas a la camita para jugar con ella. Un detalle precioso que muy generosa Adamari nos enseñó en este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bellísima, Adamari se encuentra en mejor forma que nunca. Después de un sábado de esfuerzo y entrenamiento, la puertorrequeña recibió la famosa 'Caravana Party' en la noche como adelanto de lo que sería el Día de la Madre. Música en la calle, regalitos, comida y mucho amor para la feliz mamá que no cabía en sí de alegría. Toni Costa, Alaïa y algunos vecinos desde la distancia aplaudieron y desearon lo mejor en este día que hoy se presenta. Sin duda una maravillosa manera de celebrar el papel más importante de su vida. ¡Felicidades!

