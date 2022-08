¡Alaïa se cuela en La casa de los famosos y sorprende así a su papá Toni Costa! Con motivo de la final, los hijos y familiares de los finalistas estuvieron más cerquita de sus seres queridos para darles toda la fuerza para los días que quedan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A apenas dos días de echar el cierre a La casa de los famosos hasta una tercera entrega, los sentimientos están más a flor de piel que nunca y las sorpresas a la orden del día para los 4 finalistas. Además de poder casi tocar el maletín con los ansiados $200 mil que les llevó Marjorie de Sousa, también han recibido algo muy personal. Unas visitas que les han dado la fuerza necesaria para aguantar un poco más. Uno de los grandes sorprendidos fue Toni Costa quien, con lágrimas en los ojos, volvió a ver a su hija Alaïa y escuchar el precioso mensaje que tenía que decirle. Toni Costa Toni Costa; Alaia | Credit: Mezcalent; Instagram Alaia Desde su casa en Miami y junto a su perrita Ava, la princesa del bailarín le trasladó un mensaje breve pero lleno de fuerza y significado. Unas palabras que son gasolina para su papi en estos momentos tan decisimos. "Hola papi, estoy aquí con Ava y ¿sabes? Tú ya eres un ganador, tú vas a ganar este juego increíble, el tiempo pasa rápido", le dijo la pequeña de forma virtual y con dulzura especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mensaje que disparó directo al corazón del coreógrafo español quien no pudo evitar romper a llorar de la emoción al ver a su pequeña. Él también le dedicó unas tiernas palabras. "La amo con toda mi alma, papi está aquí como todos, luchando, ha sido un camino largo, de muchos obstáculos, creo que de aquí salimos renovados, vale la pena todo lo que hemos vivido aquí y todo lo que soy y seguiré siendo es por y para ella", expresó Toni, quien fue apoyado en todo momento por sus compañeros, quienes olvidaron cualquier diferencia ante algo tan emotivo. Este lunes se vivirá la gran final de un reality que ha tenido de todo pero que, sobre todo, ha enseñado a sus participantes lo que verdaderamente merece la pena en la vida.

