A Alaïa se le escapa un secreto de su mamá, Adamari López: "No le tienes que decir eso a la gente" Madre e hija protagonizaron un momento entrañable en el que la pequeña contó algo de su mami que la conductora aclaró entre risas a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juntas forman un equipo perfecto. Las protagonistas de la portada navideña de People en Español, Adamari López y su hijita Alaïa, lo pasan en grande cuando están juntas. Madre e hija han vuelto a ser la alegría de sus seguidores en un nuevo y divertido video donde comparten momentos entrañables vividos en estos días tan navideños. En esta publicación de la conductora en Facebook, cuentan lo mucho que les gusta lucir los mismos modelos. Ya sean pijamas, vestidos o conjuntos deportivos, les entusiasma verse igual. En medio de esa tierna conversación, a la pequeña se le escapó un secretillo de su mami, que Adamari, aclaró inmediatamente entre risas. Adamari López y Alaïa Adamari López y Alaïa protagonizan un cómico video | Credit: Facebook/Adamari López En pijama y ya en la habitación listas para ir a descansar, Alaïa compartió qué es lo que pasa cuando sale de paseo con la actriz en bicicleta. "Con el triciclo de mami y yo la bicicleta...", dijo la chiquitina al hablar de las cosas que hacen juntas. La carita de Adamari era digna de ver. Se llevó las manos a la cara y confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella me está echando al medio, dice que yo tengo un triciclo porque yo no sé coger bien la bicicleta de dos ruedas", admitió Ada. "¡Una delante y dos atrás!", añadió una divertida Alaïa, siempre solidaria y cariñosa con mami. "¡No le tienes que decir eso a la gente!", dijo entre risas Adamari mientras Alaïa se escondía y no para de reír. "Ven acá, te amo, mi amor, te amo", le expresó la puertorriqueña. Cuando están juntas se disfrutan al máximo y, con este cariñoso video, quisieron hacer partícipes a sus seguidores de lo bonito que es disfrutar en familia. "¿Cuéntenme qué acostumbran a hacer con sus hijos en esta época?", les preguntó al final la conductora.

