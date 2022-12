Alaïa pone a temblar a su papá Toni Costa con esta pregunta ¡Y mira la respuesta de él! Alaïa dejó en shock a su papá, el coreógrafo español Toni Costa con esta pregunta. ¡Mira lo que le contestó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, dejó sorprendido a su papá al hacerle una pregunta. El coreógrafo español compartió un video en Instagram junto a su hija, con la pregunta: "¿Papi, cuándo podré tener novio? La respuesta de Toni estuvo llena de humor, pues le respondió con una canción, haciéndole entender a la pequeña que falta mucho para eso. "No sé si le quedó muy clara mi respuesta a mi hija", bromeó el bailarín, novio de la modelo mexicana Evelyn Beltrán. "Veo el video y me derrito como me mira. Te amo @alaia, princesa de papi". Tras comprarse su primer hogar en Miami, Toni compartió en sus redes sociales la emoción de poder compartir esta nueva casa con su hija de 7 años cuando lo visita. Alaia y Toni Costa Credit: Instagram/@toni "Todo esto que hago, todo esto que consigo es para mi hija", reconoció Toni. "Yo quiero que ella se sienta orgullosa de su papá, así que Alaïa hija mía este sueño cumplido es por y para ti". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La niña es la prioridad de sus famosos padres, quienes han sabido mantener la armonía tras su separación. Por su parte, la actriz y presentadora puertorriqueña asegura que si bien está abierta al amor, la aprobación de su hija será muy importante a la hora de escoger a su nueva pareja en un futuro. Alaia y Toni Costa Credit: Instagram/@toni "Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios, en la fe", dijo a People en Español Adamari López. "Un hombre que respete, quiera y acepte a mi hija. Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia, eso es lo que deseo".

