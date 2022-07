Alaïa pide el voto para que su papá, Toni Costa, se salve en La casa de los famosos con emotivo video El bailarín español es uno de los nominados para abandonar La casa de los famosos esta semana, y para evitar que sea expulsado, su hija está pidiendo que voten para que su papá se quede. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ante la posibilidad de que Toni Costa, salga la próxima semana de La casa de los famosos, su hija Alaïa pidió a sus seguidores que votaran por su padre. "Hola chicos y chicas. Esta semana mi papá está nominado. Voten por él para que se quede y vean ese juego tan increíble en La casa de los famosos. Entonces, no se olviden de votar por él para que se quede. Besitos, bye!", dijo Alaïa en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. La hija de Adamari López cuenta con más de un millón de seguidores en esta red social y no ha dudado en salir a pedir el voto a todos ellos para salvar a su papá. Toni Costa y Alaïa Toni Costa y Alaïa | Credit: Mezcalent / Instagram El instructor de Zumba tampoco se olvida de su hija durante todas estas semanas de competencia. Su pequeña siempre está muy presente en todo lo que hace y dice, tanto es así, que hasta rompió en llanto en una ocasión durante una fiesta al cantar una canción que compuso para Alaïa cuando esta nació. Incluso el ex de conductora de hoy Día (Telemundo) también habló con sus compañeros de un tema familiar tan importante como la educación de su hija, y expresó que tiene importantes diferencias con la puertorriqueña: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Adamari es como una mamá pollito y claro cualquier cosa que le pueda ocurrir a Alaïa, ya sea un pequeño accidente, un no sé qué es como 'gua'. Me dice: 'Para ti no pasa nada'. Y digo: 'No es que no pase nada, pero si tú le das en ese momento una gravedad a algo que es mínimo ya lo haces supergrave cuando en realidad a un nene se le puede dar como en medida ciertas cosas, ya sea cosas materiales, cosas no materiales, cosas que le ocurren en el diario y demás'", reveló entonces. Y reconoció que se encuentra "ahí en ese balance" con Adamari porque él no considera que haya que criar a los niños no con una falsa realidad, "sino hay que prepararlos para lo que sea porque puede ser que el día de mañana no haya, entonces hay como que mantenerlos…", añadió. La conexión entre papá e hija siempre ha sido muy fuerte y es algo de los que todos hemos podido ser testigos por sus múltiples muestras de amor a través de sus redes sociales. Durante todo este tiempo Toni ha sido aplaudido por su papel de padre y también su paso en el reality.

