Alaïa consuela a Adamari López al verla llorar cuando recuerda a su difunta madre Doña Vidalina Al ver a Adamari López llorando porque extraña a su difunta mamá Vidalina Torres, su hija Alaïa la consuela y la llena de amor. Mira el hermoso video. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se acerca el Día de las Madres este domingo y Adamari López le escribió una carta a su difunta madre Vidalina Torres. En el video que compartió el programa Un nuevo día (Telemundo), la actriz y presentadora puertorriqueña se emociona hasta las lágrimas al recordar a su mamá, quien murió en el 2012 tras batallar contra el cáncer. "Tengo tantos hermosos recuerdos de mi mami, de cuando viajábamos juntas y creábamos esas memorias que hacían que el lazo entre nosotras fuera cada vez más cercano, más estrecho, que hubiese tanta complicidad entre nosotras dos", dice López. "Creo que no fui una niña consentida, pero sí una niña muy amada por mis padres. Mi mamá siempre destacó ese amor que tenía por sus hijos y se lo agradezco infinitamente". Image zoom López muestra entonces una foto de Vidalina con ella y su hija, Alaïa, de 5 años. "Aquí tengo una foto que nunca pasó. Esta es una foto que es un montaje y que yo hubiese atesorado infinitamente que pasara", dijo entre lágrimas López, ya que su madre no llegó a conocer a su nieta porque Alaïa nació en el 2015, después de la muerte de Vidalina. "En este Día de las Madres, mami, te digo que te amo con todo mi corazón y que hubiese querido que estuvieras conmigo un ratito más para llenarme de alegría", añade López. Entonces Alaïa entra a la habitación y se sienta en las piernas de su mamá. La chiquita entonces abraza una foto de su abuela y junto con su mamá le mandan un beso al cielo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego López habla con sus copresentadores del programa sobre el dolor que le causa la ausencia física de su madre y no poder llamarla para hablar con ella. "Mi mamá era muy risueña, le encantaba el baile, la fiesta. Tenía esa vena artística y me dejó muchas memorias maravillosas que pudimos compartir y unos lazos que creo que jamás se romperán. Ver cómo mi hija la reconoce aunque no la haya conocido y que la mencione y la tenga presente y la quiera, me parece tan bonito, me parece que ella de alguna manera también está presente para la niña. Ella la menciona mucho", añade. Image zoom OMAR CRUZ La boricua dice que quiere en un futuro tener esa misma relación de complicidad que tenía con su madre con su hija, Alaïa. "En mi vida, todo mi mamá lo supo, dicho por mí de primera mano. Nunca hubo que ocultar nada", recuerda. "Aunque ella se escandalizara por las cosas que yo pudiera hacer o decirle siempre ponía un poker face y trataba de tomar las cosas con calma, y enseñaba sin que yo me diera cuenta, y al fin y al cabo siempre hacía lo que ella quería". Image zoom Instagram @alaia En el programa, Toni Costa y Alaïa felicitan a Adamari por el Día de las Madres. "Te amamos con locura", le dice Toni y la pequeña añade: "Mamá, te amo mucho".

