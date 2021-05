Alaïa, la hija de Adamari López, se realiza su primer tratamiento facial Como toda celebridad, Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, llevó a cabo un procedimiento de belleza en su carita ¿de qué se trata? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con seis años, Alaïa se ha convertido en toda una celebridad que cuenta con 869 mil seguidores en su cuenta de Instagram, quienes son testigos de las travesuras y andanzas diarias de la pequeña. Como toda famosa, la hija de Adamari López y Toni Costa, debe mantenerse linda para los fanáticos y cuidar de su apariencia. Por ello, se sometió a su primer tratamiento facial con el fin de mantener un rostro lindo desde temprana edad. "¡Hoy es lunes de consentimiento!", mencionó Alaïa, antes de iniciar el procedimiento estético, en un video que su mami dio a conocer en una de sus historias de Instagram. Por su parte, la actriz explicó a detalle el tipo de tratamiento que recibiría su hijita. Además, dio a conocer que esto se convertiría en algo habitual que ayudaría a mantener en buenas condiciones la carita de la nena, quien se mostraba muy feliz y emocionada de recibir una sesión de belleza personalizada. Adamari López y Alaia Adamari López y Alaia | Credit: Mezcalent; Instagram Equestrian & HorseTherapy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Está] con Valentina [quien llevó a cabo el procedimiento] que también le da su masajito y su facial a Alaïa", se escuchaba en voz López durante dicho audiovisual. "Una limpiecita de cutis con los productos para niñas que ella usa. Una rutina que ella debe seguir haciéndose para que entienda la importancia de cuidarse desde niña". Alaïa Alaïa se mantuvo sonriente en todo momento, mientras le pasaban por el rostro, de manera suave, un rodillo hecho con piedra en color rosa claro. Mientras tanto, Adamari López estaba relatando porqué su chiquilla se sometía a ese tipo de tratamiento. Sin duda, madre e hija compartieron otro lindo momento.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Alaïa, la hija de Adamari López, se realiza su primer tratamiento facial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.