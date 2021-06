Alaïa se roba el show con este gesto y enorgullece a sus padres: "Siento libertad y felicidad" La pequeña volvió a tocar los corazones de Adamari López y Toni Costa y del público con sus palabras y su personalidad tan luchadora a pesar de su corta edad. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una niña muy especial y eso, en gran parte, se lo debe a sus papás, Adamari López y Toni Costa. Con Alaïa vieron el sueño de ser padres hecho realidad y 6 años después de su nacimiento, la pequeña es su gran orgullo. Madre e hija compartieron un espacio de su vida de lo más entrañable donde la princesa de la casa demostró su sensibilidad y talento con los caballos. Desde muy temprana edad toma clases de equitación y en este reportaje para Hoy día mostró su gran habilidad. Aunque sin duda, lo que más tocó el corazón de Alaïa fue compartir con estos bellos animales, especialmente Rumbera, el caballo que monta. "Siento libertad y felicidad", explicó al programa del tiempo pasado a su lomo. Con motivo del estreno de la cinta infantil Spirit Untamed, la chiquitina se sintió muy identificada con Lucky, la joven que lo protagoniza. Como dice su mami orgullosa, Alaïa comparte la fuerza y el espíritu de lucha del personaje, siempre dispuesta a conseguir sus objetivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de ambos artistas ha tenido el ejemplo en casa. De sus papis ha heredado esas pasión por hacer las cosas y hacerlas bien. De hecho, la pequeña puede no solo montar estupendamente a caballo, sino también bailar, jugar al tenis e incluso al golf. También acompaña a sus progenitores en sus actividades. Por ejemplo, a los entrenamientos físicos de su mami, a quien ayuda y motiva como una auténtica compañera de ejercicios. Deportista, estudiosa, responsable y divertida, a Alaïa no hay nada que se le resista. ¡Felicidades preciosa!

