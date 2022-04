Alaïa disfruta con su madre Adamari López y su padre Toni Costa. Así es la nueva dinámica tras la separación Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, Alaia Costa Lopez, Toni Costa Credit: Mezcalent.com La ruptura amorosa de Adamari López y Toni Costa no ha sido un obstáculo para que su hija Alaïa siga creando inolvidables recuerdos con sus padres, aunque a veces sea por separado. Mira sus mejores fotos junto a su princesa. Empezar galería Amor verdadero "Cuando tienes una hija, te vas a encontrar cara a cara con el amor verdadero" escribió Costa junto a esta tierna foto del día que llevó a Alaïa a un baile de padre e hija. Adamari López celebró en sus redes sociales esta vivencia que compartieron la niña y su padre. "Te amo, Alaïa. Gracias por traer tanta alegría a mi vida", escribió la actriz en Instagram. "Espero acompañarte en cada aventura, celebrarte cada logro y abrazarte en tus momentos difíciles. Qué ilusión este primer father and daughter dance con tu papi". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Reinas de la nieve López ha asegurado que seguirán siendo una "familia" y compartiendo momentos juntos con su hija a pesar de que Costa tiene una nueva novia, la modelo Evelyn Beltrán. La actriz y presentadora puertorriqueña celebró el séptimo cumpleaños de su hija con su expareja en la Riviera Maya, y ambos han logrado una dinámica saludable en la crianza en conjunto de Alaïa. La pequeña disfrutó unos días jugando en la nieve y esquiando con su mamá en Colorado. 2 de 10 Ver Todo Sus musas Si bien Costa pasó un romántico fin de semana con su novia Evelyn Beltrán en Miami, el bailarín y coreógrafo español también pasó tiempo solo con su hija. "Gracias Dios por darme la oportunidad de ser papá y de vivir momentos únicos e imborrables junto a mi hija Alaïa y gracias a su mamá por regalarme esta bendición", expresó en Instagram. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sirenitas Adamari pasó unas vacaciones deliciosas con su princesa en Colombia "disfrutando de días mágicos y felices". 4 de 10 Ver Todo Amor eterno "Feliz día de San Valentin con mi amor eterno, mi hija", escribió Costa junto a esta foto el 14 de febrero con Alaïa. 5 de 10 Ver Todo Cómplices "Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado", escribió López junto a estas fotos en Instagram celebrando los siete años de su hija. "Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres. Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Siempre a su lado "Siempre estaré ahí, te acompañaré en tus triunfos y tus derrotas, estaré a tu lado para celebrar y aprender juntos", escribió Costa junto a esta foto del recuerdo de su viaje con la niña a España. 7 de 10 Ver Todo Su motivación "Lo que me da fuerza y me motiva es Alaïa", dijo en exclusiva Adamari López a People en Español. "Es mi motivación principal y quiero seguir siendo un buen ejemplo para ella en todas las cosas que hago en mi vida". 8 de 10 Ver Todo Nuevo capítulo "Nosotros siempre estamos pendientes de ella. Toni lleva la niña a la escuela, yo la busco. Las actividades las hacemos en conjunto. Si yo tengo trabajo o algo que hacer que no pueda estar en alguna actividad, nos dividimos", contó López en exclusiva a People en Español sobre su nueva dinámica como padres tras su separación de Toni Costa. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Princesa soñada Lo cierto es que la pequeña está creciendo rodeada de amor y sigue recibiendo lo mejor de sus dos padres. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

