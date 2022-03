¡Las hermosas fotos de Alaïa en sus 7 años acompañada de sus papis! ¡Alaïa ha tenido el mejor de los cumpleaños posibles! Así lo planificaron Adamari López y Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Alaïa ha tenido el mejor de los cumpleaños posibles! Así lo planificaron Adamari López y Toni Costa, y todo salió como la pequeña lo soñaba. Globos, pasteles, amigos, diversión, y sobre todo mucho cariño de sus papis quienes, a pesar de la separación hacen todo lo posible porque la niña crezca rodeada de todo el amor. Este fin de semana la familia celebró los 7 añitos de Alaïa en el Nickelodeon en la Riviera Maya, México, donde la homenajeada llegó con su mamá y un grupo de amigos, y la estaban esperando varias sorpresas, entre ellas su papá, que la sorprendió escondido en el baño de la habitación. "Mi princesa @alaia hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida. Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado", escribió López a su hijita. "Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres. Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas, viajar, jugar más, dormir arrunchaditas, abrazarte infinito, comerte a besos, agarrarte de la mano, llevarte a practicar deportes… quiero verte cumplir tus sueños, toditos y cada uno de ellos! Ay mi princesa te amo con locura, estos han sido los mejores 7 años de mi vida a tu lado 🤗❤️", dijo la mamá entusiasmada. Su papi no pudo estar más emocionado ese día y dedicó hermosas palabras a su pequeña. "Me llenas de vida, esa vida que doy por ti, por verte sonreír, por ver tus ojitos brillar, por darte una infancia llena de risas, aventuras, alegrías y de mucho amor, de paz y de felicidad, papi siempre te va a amar y voy a estar ahí para ti hasta mi último suspiro, eres mi todo y mi prioridad y mi mundo lo sabe y lo apoyará siempre", dijo. Costa agradeció por cómo le "está tratando" la vida últimamente. "Mi mejor agradecimiento es dar lo mejor de mí, siempre recuerdo que aunque haya nubes negras, el sol siempre está ahí y acaba saliendo, se feliz y haz feliz a los de tu alrededor @alaia", añadió. En las fotos del cumpleaños de la niña aparecen el hermoso pastel, la familia reunida, el disfrute en la piscina y todo lo bien que la pasaron en la celebración en el Caribe mexicano. Indudablemente López y Costa hacen todo lo que esté a su alcanza para hacer feliz a la niña, a pesar de que el bailarín español parece estar rehaciendo su vida con Evelyn Beltrán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque muchos hablan de posibles indirectas de la presentadora hacia la nueva novia del bailarín, como cuando dijo "ojos que no ven, corazón que presiente", lo cierto es que ambos han sabido mantener la armonía en cada ocasión especial en que la niña los ha necesitado cerca.

