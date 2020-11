Close

¡Alaïa arrasa como modelo y enamora con sus looks en su nueva sesión fotográfica! Como si de una modelo profesional se tratara, la hija de Adamari López y Toni Costa se desenvolvió a las mil maravillas en estos posados otoñales. ¡Bravo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tenis, gimnasia, ballet... ¡no hay nada que se le resista a la princesa Alaïa! La hija de Adamari López y Toni Costa tiene a medio mundo enamorado con su desparpajo y carisma en todo lo que hace. Lo lleva en los genes pero ella también tiene su mérito pues le pone pasión y cariño a todo lo que hace. Su más reciente aventura con la que ha derretido las redes sociales ha sido una sesión fotográfica para este otoño. La chiquitina posaba como toda una maniquí sin sus papis comiéndose la cámara con esa sonrisa tan única y esos ojos que enamoran a la legua. Desde su perfil de Instagram, Alaïa nos deleitaba con sus divertidos posados acompañados de una ropa infantil de la marca española Tutto Piccolo que acaba de aterrizar en Estados Unidos con gran éxito. Diademas con estampados, botines para el otoño y vestidos de lo más divertidos y originales fueron algunos de los conjuntos y accesorios que lució esta modelo en potencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hermosa muñeca", "Princesita", "Parece un sol radiante", "Qué hermosura de niña", "Tiene porte de princesa", "Te veo lejos niña... Modelo, conductora y futura protagonista de telenovelas", le escribieron algunos de sus seguidores al verla desfilar. Image zoom Credit: Kike Flores/@kikefloresphoto; Peinado y maquillaje: Marco Peña; Estilista: Reading Pantaleon Talento tiene de sobra, además de carisma y ternura a raudales. Haga lo que haga siempre brillará porque Alaïa es puro amor, ¡como sus papis!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Alaïa arrasa como modelo y enamora con sus looks en su nueva sesión fotográfica!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.