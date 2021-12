Alabama, hija de Travis Barker e hijastra de Kourtney Kardashian, reporta mejoría tras ingresar de urgencia Alabama Luella, la hija del músico Travis Barker que esta semana apareció en redes sociales desde el hospital, aseguró que todo estaría bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Travis Barker y Alabama Travis Barker y Alabama | Credit: Travis Barker/Instagram Alabama Luella, la hija del músico Travis Barker que esta semana apareció en redes sociales desde el hospital, ha tranquilizado a sus seguidores y aseguró que todo estaría bien. La joven de 16 años posteó una foto en sus historias de Instagram en la que se le vio con una manilla de hospital en una sala de emergencias. Credit: ALABAMA BARKER / INSTAGRAM Luego Alabama compartió el siguiente mensaje: "¡Voy a estar bien!", dijo. "Gracias [a] todos los que se aseguraron de que yo estuviera bien". Por el momento se desconocen las razones por las que la joven llegó al hospital, pero aparentemente ya se está recuperando. Al parecer Alabama mantiene una estrecha relación con la prometida de su padre, la socialité Kourtney Kardashian. El pasado mes de octubre estuvo presente en la espectacular ceremonia en la playa que Barker preparó para su prometida, y mostró con orgullo en sus redes el anillo de compromiso de Kardashian, cuyo diamante es de al menos 15 quilates y cuyo precio ronda el millón de dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según declaró una fuente cercana a la pareja a People, una de las razones por las que Kardashian está tan enamorada de Barker es por la relación que mantiene con sus hijos Alabama, Landon Asher y su hijastra Atiana De La Hoya. "Ella se enamoró de Travis porque él es un padre tan dispuesto a ayudar a sus hijos", dijo la fuente. "Tiene un corazón enorme". Por otra parte, la fuente aseguró que el músico trata a los hijos de la Kardashian como si fueran suyos. "Es tan dulce y cariñoso con ella y sus hijos", sostuvo. "Sus familias también se mezclaron fácil y agradablemente, y todos se llevan muy bien".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alabama, hija de Travis Barker e hijastra de Kourtney Kardashian, reporta mejoría tras ingresar de urgencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.