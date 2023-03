Al príncipe Harry le diagnosticaron cuatro enfermedades mentales Tras una conversación con un prestigioso médico, se determinó que el príncipe Harry tiene algunos padecimientos relacionados con su salud mental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que el príncipe Harry es un propulsor de hacer consciencia sobre la salud mental. Ahora, el miembro de la casa real británica tuvo una reunión virtual con el dr. Gabor Maté, con quien charló sobre diversos temas tales como pérdida, estrés y las experiencias del pasado que lo llevaron a crear la identidad que tiene ahora. Lo que llamó la atención fue que tras la conversación de 90 minutos, en especialista le diagnosticó al famoso cuatro enfermedades mentales que logró percibir durante dicho encuentro virtual. Así, el médico mencionó que el duque de Sussex podría estar padeciendo ansiedad, depresión, estrés postraumático y déficit de atención e hiperactividad. Estos enfermedades de tipo mental, de acuerdo con Maté vienen de su infancia; algunos se desarrollaron tras la muerte de su madre, la princesa Diana, cuando él tenía 12 años de edad, y por sus experiencias dentro del palacio por formar parte de una casta real. Así, el príncipe estuvo de acuerdo con lo que el profesional le mencionó, debido a que, reveló, su terapeuta también le dictaminó que sufría estrés postraumático. La plática inició con un análisis de Spare, las memorias de Harry que fueron publicadas hace un tiempo. Además, se abordó el uso de drogas que ha tenido y el apoyo recibido por su esposa Meghan Markle; así como la crianza de sus dos hijos. De hecho, este integrante de la realeza considera que dicho texto "es un acto de servicio" y no un desahogo personal como muchos han mencionado. Príncipe Harry Credit: Christopher Furlong/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La marihuana es diferente, esa realmente me ayudó mucho. Me dio una sensación de relajación, liberación, comodidad, una ligereza que logré mantener durante un período", confesó Harry. "Comencé a hacerlo de manera recreativa y luego comencé a darme cuenta de lo bueno que era para mí. Diría que es una de las partes fundamentales de mi vida, que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y los dolores del pasado". Ahora, el príncipe Harry solo busca una vida tranquila al lado de su familia; por ello, desea tener una salud mental estable y que sus hijos también la tengan. "Como padre siento una gran responsabilidad de no transmitir ningún trauma o cualquier experiencia negativa que tuve de niño o de adulto", confesó. "Mi esposa [Meghan] y yo hacemos lo mejor que podemos: aprender de nuestro propio pasado y superponer esos errores".

