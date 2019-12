Maky y Juan Soler se unen para compartir un momento muy íntimo y especial en sus vidas La expareja se ha mostrado muy feliz durante la celebración del cumpleaños de su hija Mía, un amor que les mantendrá unidos para siempre. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por encima de todo son una familia. Así lo ha expresado siempre Juan Soler al referirse a su expareja Maky y sus dos hijas, Mía y Valentina. A pesar de su separación, anunciada hace ya un año, su buena relación se mantiene intacta a día de hoy y acaban de dar fe de ello. Una de sus princesas, Mía, ha cumplido 15 años y ambos han celebrado por todo lo alto este día. Fotos, videos y palabras bonitas han sido la constante en esta jornada que recuerda el momento que cambió sus vidas para siempre. Un amor enorme que no podrá divorciarles nunca. “Mía, eres esa personita que trajo luz a mi vida y que me llena el corazón de alegrías. Te amo hasta la locura”, escribió el papá junto a esta grabación que recorre la estrecha unión entre padre e hija. Hermosos momentos vividos en familia cuando el matrimonio pasaba por su mejor etapa. Maky también ha rendido un precioso homenaje a su mujercita con unas imágenes y unas palabras que han emocionado a los seguidores de Instagram. Image zoom Maky Soler SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mía se ha convertido en una linda adolescente que nos sorprende con su madurez y también su belleza en redes. Ha heredado los bonitos valores de sus papás a quienes presume siempre en preciosas imágenes. Solo nos queda unirnos a esa felicitación y desearle unos 15 llenos de ilusión y, sobre todo, amor, un sentimiento que tiene más que garantizado con sus maravillosos papás y su hermanita. ¡Qué cumplas muchos más! Advertisement

