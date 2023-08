Aislinn Derbez ¿quiere a Victoria Ruffo en proyecto familiar? Tras años de estar distanciados y sin una buena relación, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez podrían verse las caras de nuevo. Aislinn Derbez, primogénita del actor, se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como es por todos conocido, que la familia Derbez, encabezada por el patriarca Eugenio, tienen un reality show llamado de Viaje con los Derbez, donde los miembros conviven en alguna ciudad. Ante ello, no faltan los conflictos, enfrentamientos, emociones exacerbadas y cualquier otro sentimiento que puede surgir cuando se convive las 24 horas del día por mucho tiempo. Por ello, llamó la atención que Victoria Ruffo, quien mantuvo un romance con el productor y protagonista de la película No se aceptan devoluciones, quisiera formar parte de esta emisión. Particularmente, cuando se sabe públicamente que, pese a tener a José Eduardo como hijo en común, la ruptura fue en malos términos y, hasta la fecha, no hay ningún tipo de trato. Así, Aislinn Derbez, primogénita del actor, quedó asombrada al saber que la estelar de la telenovela Corona de lágrimas quiere unirse a la emisión. "¿[Victoria Ruffo] ha dicho que le gustaría? ¿Ella de su boca lo dijo? No lo creo", mencionó a los medios de comunicación. "Entonces, bienvenida". La famosa dio su opinión ante esta posible adhesión. "Creo que mi papá ya tiene la madurez suficiente para aguantar [a Victoria Ruffo en el reality]", advirtió. "A mí se me haría muy chistoso y además es la mamá de mi hermano; así que la respeto muchísimo. Se me haría algo muy extraño, muy divertido, muy original. Así, que bienvenida". Aislinn Derbez y Victoria Ruffo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aislinn Derbez también aprovechó para hacer frente a los rumores de una reconciliación con Mauricio Ochmann, luego de que ambos viajaran juntos con su hijo Kailani. "Él ya tiene novia. Estoy feliz así, amo la soltería. Nos llevamos increíble", aclaró. "La verdad es que tenemos una muy bonita relación, creo que se nota y estamos bien así", continuó. "Estamos juntos de otra manera y nos seguimos queriendo muchísimo".

