¡Aislinn Derbez nos da su remedio para el mal de amores! La actriz, en proceso de divorcio con Mauricio Ochmann, dio los detalles de cómo hace ella para arreglar su corazón partío. Por Nuria Domenech El divorcio entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez ha hecho correr ríos de tinta desde que la pareja anunció el pasado mes de marzo que se habían separado Ahora, gracias a la aparición de los documentos relativos al divorcio, se sabe que el papá de Kailani presentó en la corte la demanda el pasado diciembre citando "diferencias irreconciliables". La hija de Eugenio Derbez ha sido muy abierta con todo el proceso y los detalles de su ruptura, y ahora volvió a hacerlo en una conversación en las redes con la escritora Lina Holtzman en la que hablaron de cómo hace la famosa actriz para curar el mal de amores. Image zoom Instagram / Aislinn Derbez "Yo soy de las que digo: ¡Ah! ¿Esto me duele? Voy a ver todas las fotos, voy a ver todo lo que viví con él, lo voy a ver ahorita y lo voy a sentir ahorita, porque si lo hago ahorita, en una semana ya no lo voy a sentir y la gente cree que si lo hace ahorita y le duele que siente que se va a morir, entonces lo va a seguir sintiendo toda la vida y es al revés" y aseguró que era mucho mejor lidiar con todo ese dolor cuanto antes. Image zoom Instagram Mauricio Ochmann "Voy a dejar que me duela y voy a llorar y voy a sentir que se me va la vida y que me estoy muriendo, pero voy a hacerlo hasta que pueda seguir viendo esa foto y ya no me duela", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De repente te das cuenta que en un mes vuelves a ver todas esas fotos y dices, ¡ay, qué lindo era! Qué buen momento y lo valoras y le das su lugar y todo. Pero mientras lo sigas evadiendo, te puede durar años, te puede durar toda la vida", reveló la exmujer de Mauricio Ochmann. La pareja guarda una excelente relación. De hecho acaba de trascender que, pese a que están separados, acaban de comprar juntos una nueva mansión en Hollywood valorada en dos millones de dólares.

