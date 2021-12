¡Aislinn Derbez y su novio Jonathan Kubben se comen a besos! Desde que la actriz mexicana diera a conocer que su corazón está de lo más contento, ¡todo ha sido felicidad y pura pasión! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana Aislinn Derbez comunicaba al mundo que estaba feliz y de nuevo enamorada. No solo eso, también presentó al responsable de su sonrisa de oreja a oreja. Se llama Jonathan Kubben y es el hombre que le ha traído de nuevo el amor a su vida, además de la ilusión y las ganas de disfrutar aún más. Desde ese momento todo han sido risas, diversión y besos, ¡muchos besos! El productor y empresario ha sido el primero en compartir esos momentos tan apasionados que han disparado la temperatura en las redes de inmediato. Al igual que la artista, él tampoco ha querido etiquetar lo que están viviendo. "No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que estoy inmensamente feliz cuando estamos juntos así", escribió junto a esta espectacular fotografía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de la primera relación pública e importante de Aislinn desde que se separara del padre de su hija, Mauricio Ochmann en marzo del 2020. Por su parte, el actor también ha vuelto a ser flechado por Cupido y así lo presume en sus redes junto a su pareja Paulina Burrola. Las imágenes hablan por sí solas sin necesidad de palabras, pero también los gestos. Y los de Aislinn y Jonathan son puro fuego. ¡Felicidades!

