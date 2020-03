Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecen juntos tras su anuncio de separación La expareja ha compartido un emotivo video juntos y con su pequeña Kailani poco después de anunciar la triste noticia de su ruptura. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana nos anunciaban su ruptura después de jurarse amor eterno hace justo cuatro años. Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez comunicaban la triste noticia al mundo en un mensaje sincero y lleno de sentimiento en sus respectivas redes sociales. Pero no parecía un adiós definitivo. El mensaje reconoce el desgaste existente y están poniendo medidas para ello, lo que implica fomentar su amistad y dejar a un lado, al menos de momento, su relación sentimental. Horas después de ese anuncio, la hija de Eugenio Derbez compartía un precioso video de ambos junto al gran amor de su vida, su hija Kailani, el nexo de unión que les mantendrá por siempre conectados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de las historias de Instagram de Aislinn, los orgullosos papás de su princesa compartían uno de los regalitos que recibió la chiquitina para su cumpleaños. Una celebración que compartieron en familia a pesar de la separación. Por encima de todo está la pequeña y por ella lo que haga falta. “Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder”, decía una parte de su sentido comunicado. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de reconstrucción que emprenden. Advertisement

