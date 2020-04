¡Juntos y en familia! Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann protagonizan tierno momento durante la cuarentena Tras anunciar su ruptura amistosa, los actores protagonizaron un tierno momento durante la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus en compañía de su hija Kailani. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tanto Aislinn Derbez como Mauricio Ochmann dejaron claro en el momento en el que anunciaron su ruptura como pareja que su prioridad era la familia que habían formado juntos. “La familia que hemos formado es nuestra prioridad y la defenderemos siempre”, declararon en su día ambos actores a través del comunicado que compartieron en sus redes sociales. Y así está siendo. La pareja continúa muy unida por el bienestar de su hija Kailani, quien a sus 2 añitos se ha convertido en el motor más importante de sus vidas. Los actores parece que se encuentran pasando juntos y en familia la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus, o al menos algunos momentos del confinamiento, a juzgar por los últimos vídeos que han compartido ambos artistas en sus respectivas cuentas de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la grabación, de apenas unos segundos de duración, aparece el protagonista de exitosas telenovelas como El clon y Victoria jugando con su hermosa hija mientras la primogénita de Eugenio Derbez los graba con su móvil al mismo tiempo que participa en el juego. Durante el vídeo podemos ver cómo Ochmann le va mostrando imágenes de diferentes objetos a la niña y esta va tratando de adivinar qué es cada cosa con la ayuda de sus papás. “Es una sirena”, comentó la dulce niña al ver que su progenitor le mostraba una sirena. Sin duda un tierno y divertido momento familiar que prueba la excelente relación de amistad que sigue existiendo entre los actores a pesar de que ya no están juntos como pareja. “Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, declararon ambos en su momento. Y, como vemos, lo están cumpliendo a rajatabla. Advertisement

