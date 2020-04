Aislinn Derbez está de moda y todo lo que hace o dice tiene repercusión inmediata en los medios. Por eso la hija de Eugenio Derbez, quien acaba de separarse de Mauricio Ochmann, sorprendió a medio mundo con la entrevista que concedió a su hermano, José Eduardo Derbez, a causa de una confesión que dejó a muchos sin habla.

Al comienzo de la plática, su hermano comentó que él nunca había perdido el conocimiento por estar completamente borracho… Ahí fue cuando las declaraciones de Aislinn y sus problemas de más joven con el alcohol dejaron a muchos con los ojos abiertos como platos.

“Tuve como esta etapa de alcohol entre los 18 y los 24 o 25. Cuando me ponía peda me ponía peda en serio, yo no tomaba porque me gustara, tomaba para ponerme hasta el queque…”, aseguró la bella actriz, como si aquello no tuviera mucha importancia.

Después de asegurar que es alérgica al alcohol y a todos los estupefacientes del mundo y que por eso dejó de tomar, recordó un momento de su pasado en el que por culpa de una borrachera casi terminó en el hospital.

“Una vez me pegó la cruda tan feo que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frió y dije me voy a morir, me voy a desmayar”, hecho que sucedió durante su época de estudiante en Nueva York. “Me desmayé en la calle, me quisieron llevar al hospital, no me dejé, pero no podía ni salir ni a la calle, no podía ni caminar, por eso yo ya no tomo…”

¡Qué bueno que la experiencia de aquellos años no fue a más y la alergia le evitó seguir por aquel camino! ¡Tendremos que ver ahora cómo reacciona su papá ante estas declaraciones!