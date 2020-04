Aislinn Derbez tiene una doble, ¡aquí te la presentamos! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/estefania_ahumada; Barry King/Getty Images Dicen que todos tenemos un doble en la vida, ¿será?. Pues, parece que ese es el caso de varios famosos y esta vez le tocó a Aislinn Derbez. La bella hija de Eugenio Derbez y la también actriz y presentadora Estefanía Ahumada tienen un gran parecido. Si no lo crees, aquí te tenemos las fotos de prueba. Empezar galería Aislinn Derbez Image zoom Instagram/ Aislinn Derbez La carismática actriz mexicana no tiene comparación. Su belleza, talento y personalidad tienen cautivado a su público. Sin embargo, hay una chica que le viene casi que pisando los talones y ha sido comparada con ella por su increíble parecido. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Igualitas! Image zoom Instagram/Estefania Ahumada Se trata de Estefanía Ahumada, y es aprobada por Aislinn, quien se tomó una foto con ella cuando se la encontró en una alfombra roja. 2 de 10 Applications Ver Todo Dos gotas de agua Instagram/Estefania Ahumada Estefanía es una actriz y conductora de televisión, también mexicana, que tiene facciones bastante parecidas a la de la hija de Eugenio Derbez. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Es deportista Image zoom Instagram/Estefania Ahumada La chica participó en la última temporada del reality de competencia Reto 4 elementos. 4 de 10 Applications Ver Todo Súper fit Image zoom Instagram/Estefania Ahumada Gracias al deporte tiene un cuerpo esbelto tal como el de Aislinn. 5 de 10 Applications Ver Todo ¡Ojazos! Image zoom Instagram/Estefania Ahumada Y que nos dicen de sus ojos. La mirada es uno de los atribuos que más se parecen a la estrella de Hazlo como hombre. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Daddy's girl Image zoom Instagram/Estefania Ahumada Estefanía no es hermana de Aislinn, ni hija de Eugenio, pero si es muy apegada a su papá, tal como como todos los Derbez. 7 de 10 Applications Ver Todo Al natural Image zoom Instagram/Estefania Ahumada Es amante de la naturaleza tal y como la mami de Kailani. 8 de 10 Applications Ver Todo Cautivadora Image zoom Instagram/Estefania Ahumada Estefanía cuenta con más de 560 mil seguidores en Instagram a quienes comparte sus proyectos y les agradece el apoyo diariamente. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Es influencer Image zoom Instagram/Estefania Ahumada A Estefanía no le faltan las ofertas de trabajo y proyectos nuevos. No cabe duda que su propio camino pinta bastante bien. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

