¡Se revela quién es segundo padre Aislinn Derbez! Una sorpresa resultó conocer que Aislinn Derbez fue criada por otro hombre que no fue su padre Eugenio. ¿De quién se trata? Se revela todo sobre el padrastro de la actriz. Si bien es conocida la estrecha relación que Aislinn Derbez mantiene con su padre Eugenio, la joven creció al lado de su madre, Gabriela Michel, y su padrastro. Ahora, se revela quién es la persona que fungió como la segunda figura paterna de la actriz y por el que siente un enorme cariño debido a que ha estado con ella desde que era una niña. Se trata de Jorge Alberto Aguilera, un conocido conductor de la televisión mexicana. "De hecho, desde pequeñita la crié hasta los 18 años que se fue a estudiar a Nueva York. Aislinn [Derbez] y yo nos queremos mucho", dijo Aguilera a Televisa Espectáculos. "Es una niña bien formada, o sea, es una persona con muchos valores, una chica tranquila, responsable y que está llevando una carrera sorprendente". RELACIONADO: Aislinn Derbez es la niñera de su hermana Aitana El presentador también dio a conocer cuál es la relación que mantiene con el protagonista de la película No se aceptan devoluciones y sin han tenido algún tipo de roce por la estrecha relación que mantiene con la histrión. "Me llevo perfectamente con Eugenio [Derbez], no te quiero decir que somos grandes amigos, pero nos saludamos con mucho respeto y con mucho cariño", explicó. "Él tiene un gran reconocimiento hacia la parte de familia que hicimos nosotros, porque al final del día, eso es lo más importante". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el matrimonio con la madre de la protagonista de la película A la mala, Jorge Alberto Aguilera tuvo dos hijas, Michelle y Chiara, quienes también son muy cercanas a Aislinn Derbez. De hecho, todos estuvieron presentes en su boda con Mauricio Ochmann.

