Aislinn Derbez se muestra sin ropa y su hermano Vadhir la regaña Las sexys fotografías de Aislinn Derbez parecen haber incomodado a su hermano Vadhir, quien no dudó en reaccionar antes las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Aislinn Derbez ha trabajado en su crecimiento emocional; así, ha buscado seguir trabajando en su amor propio. Quizá por ello, no dudó en mostrarse sin ropa y solo cubierta con una sábana mientras está en la cama; así dio a conocer diversas fotografías, en blanco y negro, y a color, mostrando su sensualidad. "No se ustedes pero yo exactamente así despierto todas las mañanas", escribió Derbez para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Las sexys instantáneas que solo insinuaban la desnudez de la actriz, parecen no haber sido del agrado de su hermano Vadhir, quien sutilmente le sugirió usar más ropa. "Te voy a regalar una pijama de Navidad", mencionó en el post y lo acompañó con una emoticón con cara seria. Aislinn Derbez y Vadhir Derbez Aislinn Derbez y Vadhir Derbez | Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comentario del protagonista de la película El mesero no pasó desapercibido por parte de los cibernautas. "¡¡¡Tú muy buen hermano!!! Aislinn Derbez ¡¡¡¿los elotes [celos] están caros, verdad?!!! Te ves hermosa"; "Vadhir Derbez que chulo un hermano así"; "Vadhir Derbez siii seria buena idea para que no se vaya a resfriar con estos fríos Aislinn Derbez"; "Vadhir Derbez regala de esas que son completas que la tapan de pies a cabeza"; "¡Ooh déjala! Así se duerme mejor !sin nada!"; "Vadhir Derbez como debe ser. Que es eso que ande durmiendo así ¡¡¡¡¡¡¡oiga no!!!!!!!", y "Sí cuñado, que no manche Aislinn", fueron algunos comentarios. Los mensajes a favor o en contra de Vadhir Derbez continuaron, al tiempo de los halagos hacia Aislinn; quizá también hablaron como hermanos, y en privado, sobre esta situación. Solo ellos lo saben.

