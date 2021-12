Aislinn Derbez revela romance con un hombre de origen belga Tras mantenerse hermética respecto a su condición sentimental, Aislinn Derbez vuelve a confiar en el amor y presume a su nueva pareja sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación tras cinco años de relación y matrimonio. A partir de entonces, la actriz se había mantenido hermética respecto a su situación sentimental; incluso, cuando su exmarido dio a conocer a su nueva pareja. Ahora, la protagonista de la película A la mala, decidió abrir su corazón públicamente y presentar a su actual novio, Jonathan Kubben, un creador de contenido, influencer y conferencista de origen belga. "Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto", mencionó Derbez en su cuenta de Instagram. ¿Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él". Acompañó este mensaje con una imagen donde la intérprete de Elena de la Mora en la serie La casa de las flores tiene una enorme sonrisa y abraza a Kubben, quien tiene su brazo en el hombre de la joven y también está sonriente. "De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace", agregó. Aislinn Derbez Credit: (Gustavo Caballero/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo", advirtió. "Pero ya basta de medir el éxito de una relación por 'cuánto dura' y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos". Aislinn Derbez cerró su extenso escrito con un agradecimiento a Jonathan Kubben. "Gracias Jonathan Kubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. "Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo qué haces", confesó. "No sabemos cuánto dure, pero el ahora está chingoooooón", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aislinn Derbez revela romance con un hombre de origen belga

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.