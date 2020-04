Aislinn Derbez sobre su ruptura con Mauricio Ochmann: "El problema es que nos amamos" La actriz mexicana relevó también en una reciente entrevista que tomar la decisión de separarse 'ha sido uno de los procesos' más dolorosos de su vida'. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No todas las relaciones de pareja terminan por falta de amor entre sus miembros. Este, al menos, es el caso de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes tras cuatro años de matrimonio y una hija en común tomaron meses atrás la decisión de separarse de forma amistosa. La primogénita del comediante mexicano Eugenio Derbez abrió recientemente su corazón en una entrevista para el programa de televisión Venga la alegría en México, donde habló como nunca de su separación con el galán de exitosas telenovelas como Victoria y El clon. “Estoy pasando por una fase muy, muy difícil y fuerte en mi vida”, reconoció Aislinn. “Decidimos separarnos mi esposo y yo, pero el problema es que nos amamos como no tienes una idea. No es por falta de amor. Nos adoramos, nos llevamos increíble, somos mejores amigos pero sí fue una decisión de ‘no está funcionando la pareja entonces vamos a ver por qué otro lado vemos’”, compartió la actriz mexicana de la exitosa serie La casa de las flores (Netflix). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aislinn reconoció que tomar la decisión de separarse ‘ha sido de los procesos más dolorosos’ de su vida y admitió que estuvo durante meses intentando asimilar lo que estaba sucediendo. “Yo estaba como por dos meses así de ‘te cae que esto está pasando’ y después cuando te abres al dolor y le entras y te rindes y dices ‘ok, a ver vamos a ver qué’ y me dejo sentir se vuelve un proceso supertransformador de crecimiento impresionante y trae unos frutos y unos regalos increíbles”, aseguró la protagonista de exitosas películas como Hazlo como hombre y Macho. Aislinn ha sido hasta la fecha la única que ha hablado tan abiertamente sobre su ruptura con Ochmann ya que el reconocido actor de origen estadounidense no se ha pronunciado al respecto, más allá del comunicado que compartió en su momento en sus redes sociales. Advertisement

