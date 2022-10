Aislinn Derbez revela que Kalimba fue su amigo "con derechos" Por primera vez, Aislinn Derbez da detalles de lo que hubo detrás del romance con Kalimba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Aislinn Derbez estuvo casada con Mauricio Ochmann y tuvieron una nena que lleva por nombre Kailani, esa no ha sido la única relación sentimental de la actriz. De hecho, antes de contraer nupcias fue de conocimiento público que mantuvo un romance con Kalimba. Ahora, la también empresaria da detalles de ese idilio; lo cual, sorprendió a propios y extraños luego de que confesara la verdad detrás de esa convivencia con el cantante, a quien conoció cuando trabajó en el video de "Solo déjame amar". "Sí [Kalimba] me tiró la onda, fíjate", confesó Derbez en su podcast La Magia del Caos a su amiga Romina Sacre. "Sí, tuvimos ahí como una gran amistad, una amistad de esos amigos con derechos". Con el tiempo, la relación de ambos famosos quedó solamente en amistad y cada uno habla públicamente muy bien del otro. Aseguran tenerse cariño y respeto mutuo. Tras ese idilio, siguieron otros romances para Kalimba y ahora es padre de dos hijos, Aitana y Mikha. Por su parte, la primogénita de Eugenio Derbez, tras su divorcio fue relacionada sentimentalmente con Jonathan Kubben, un influencer, con quien estuvo durante varios meses. Sin embargo, en julio de 2022, confirmó el término del noviazgo. Aislinn Derbez y Kalimba Aislinn Derbez y Kalimba | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora se mantiene soltera y, de hecho, fue vista de nueva cuenta con Mauricio Ochmann, con quien compartió una vacaciones al lado de la hija de ambos. Lo cual, dio pie a rumores de una reconciliación. Cabe destacar que el actor mantiene un idilio con la modelo Paulina Burrola de la que asegura está muy enamorado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aislinn Derbez revela que Kalimba fue su amigo "con derechos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.