Aislinn Derbez respondió así cuando le dijeron que se operara la nariz La actriz mexicana Aislinn Derbez respondió así a un seguidor que le aconsejó que se operara la nariz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando un seguidor en sus redes sociales le aconsejó que se opere la nariz, Aislinn Derbez no se quedó callada. Tras publicar fotos en Instagram de su paso por los Premios Platino en España, la hija mayor de Eugenio Derbez recibió un comentario negativo sobre su físico. "Eres increíblemente hermosa y tienes un cuerpazo, si te arreglaras un poquito la nariz, uff", escribió un usuario. Aislinn le respondió: "¿Y perder uno de los rasgos que me hacen diferente? Jamás, me gusta demasiado ser así". Sin duda fue una gran lección de amor propio a sus seguidores en redes sociales. La estrella de La casa de las flores y ¿Qué culpa tiene el karma? celebró su cumpleaños 37 en marzo a orillas del mar, con su hija Kailani y con amigos, cenando en la playa. Aislinn Derbez Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Green Carpet Fashion Awards SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aislinn participó junto a su padre, su madrastra Alessandra Rosaldo y sus hermanos en el reality show De viaje con los Derbez, que en su segunda temporada llevó a la familia a Jamaica. Durante el rodaje de esta temporada, Eugenio Derbez reveló que pasó un gran susto con su hijo Vadhir, que sufrió un accidente. "Tuvo un accidente muy fuerte, muy grave. Lo quisimos mantener en privado. Mi hijo Vadhir un día de descanso él insistió en que quería ir a volar en un parapente, un paracaídas con motor. Luego tuvo otro accidente gravísimo que de milagro está vivo", contó el actor y productor mexicano. Aislinn Derbez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz dejó claro con este comentario en Instagram que se siente muy cómoda en su propia piel y no está considerando cirugías plásticas.

