Aislinn Derbez le responde a quienes la llaman anoréxica ¡Mira lo que les dijo la actriz mexicana a los haters que criticaron su foto en bikini! Aislinn Derbez se mostró sorprendida ante la avalancha de críticas que recibió por su apariencia física, luego de que publicara una fotografía en un diminuto bikini este fin de semana. Pero ni corta ni perezosa, respondió a quienes quisieran escucharla que ella se acepta tal y como es. La actriz mexicana explicó que en los últimos años no se había sentido cómoda consigo misma debido a que había aumentado de peso por desbalances hormonales y retener líquidos —y tuvo que trabajar su sicología para sobrepasar esa situación. Al mismo tiempo confesó que su reciente proceso de divorcio del también actor Mauricio Ochmann hizo que volviera a perder libras drásticamente. "Gracias a mi terapeuta y a que dejé de preocuparme y juzgarme, mi cuerpo comenzó a bajar de peso. Luego, contrariamente, hace seis meses, con el duelo de la separación, mi cuerpo lo resintió y comenzó a perder peso rápidamente", escribió la hija de Eugenio Derbez en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, Derbez aseguró que su estilo de vida no incluye dietas drásticas ni rutinas de ejercicio intensas; tampoco está obsesionada con mantener su figura. Más bien, agregó, se ejercita por recomendación médica. "El que opinen cosas buenas o malas sobre mi cuerpo es lo de menos", recalcó. En las redes, la artista también publicó varias fotos de su pasado que la muestran con más libras que las que pesa ahora, muestra de que no se avergüenza de su físico. Image zoom Instagram / Aislinn Derbez "En este momento, después de haber pasado esos procesos y escucharme, es cuando mejor me siento físicamente", fue la frase con la que concluyó su reflexión. La foto que provocó la ola de comentarios salió a la luz el domingo. En la imagen, la artista lució un diminuto bikini con estampado animal print.

