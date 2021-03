¡Así reaccionó Aislinn Derbez cuando José Eduardo aseguró que fue víctima de Paty Navidad! El hijo de Derbez contrajó coronavirus y su hermana no le puso las cosas fáciles en su entrevista... ¡Te lo contamos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Entrevistado por su hermana Aislinn, José Eduardo Derbez habló de los difíciles momentos que atravesó cuando contrajo coronavirus el pasado mes de septiembre e hizo una sorprendente revelación acerca de dónde recibía, por aquel entonces, la información sobre el coronavirus. "Yo empecé guiándome por los videos de Paty Navidad, me dije, ¿me guío por esta mujer o no? El gobierno, los videos…", se debatía. Al regresar de un viaje, comenzó a padecer un fuerte dolor de cabeza y amaneció con temperatura muy alta, mareado y con un dolor fuerte de cuerpo: "ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, los pies, las manos, los brazos, el dolor de cabeza seguía, me dolía la garganta…", reveló recientemente en su canal de Youtube. Jose Eduardo Derbez: Alexis Roldán/@jovenroldan - Elige a tu Bello 2021 Image zoom Credit: Alexis Roldán/@jovenroldan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lloré mucho", le confesó ahora a su hermana. "Te voy a decir por qué… Me sentía muy, muy mal; me dolía muchísimo el cuerpo, me dolía atrás de los ojos sobre todo… "Tu COVID fue, más que nada, un drama psicológico, más que físico", comentó su hermana, "porque en realidad no es que te pusiste tan grave físicamente ni te enfermaste tan feo, nada más te dolía la cabeza", le replicó Aislinn. Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez Image zoom "Sudaba muchísimo en la noche" aseguró el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Después, increpó a Aislinn: "Oye, me estás minimizando muy cabrón, sí me sentí muy mal", se defendió. El joven Derbez también aseguró que lloro como un loco porque pensó que podía morir. Su hermana Aislinn a duras penas pudo controlar la risa al enterarse de que estaba haciendo caso a los videos de Paty Navidad. "Fuiste una víctima de los medios y… " "¡De Paty Navidad!" le interrumpió José Eduardo, algo que hizo reír aún más a su hermana. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

