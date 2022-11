Aislinn Derbez reacciona a rumores de romance con Sebastián Yatra ¿Acaso Aislinn Derbez ha dejado la soltería porque ha encontrado el amor con Sebastián Yatra? La actriz responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio de 2022, Aislinn Derbez dio a conocer que la relación sentimental que mantenía con Jonathan Kubben había concluido. A partir de entonces, a la actriz no se le había relacionado con nadie más, hasta ahora, debido a que hace unos días se rumoró que la protagonista de la película A la mala había encontrado el amor en los brazos de Sebastián Yatra; ante ello, la famosa revela lo que sucede con el cantante. "¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año", advirtió Derbez a los medios de comunicación. "No hombre, ¡cómo inventan!, [Sebastián Yatra] es mi amigo". La intérprete de Elena de la Mora en la serie La casa de las flores fue enfática y aseguró que se siente muy bien de no tener pareja sentimental y, a corto plazo, no está en sus planes mantener un idilio con nadie; incluso, se puso una fecha para mantenerse sola. "Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera". Asilinn Derbez y Sebastián Yatra Credit: Mezcakent (2x) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la exesposa de Mauricio Ochmann está tan feliz, que hace unos días no dudó en mostrarse desnuda en su cama y con imágenes muy sexys que ocasionaron gran revuelo. Incluso su hermano Vadhir no dudó en mostrar su incomodidad ante tales fotografías. Pese a las polémicas, Aislinn Derbez continúa disfrutando de su hija Kailani, de sus proyectos profesionales, su trabajo como empresaria y, sobretodo, de su soltería, tal como lo mencionó. Quizá más adelante sorprenda con algún nuevo romance, ya que no ha dudado en dar a conocer públicamente su situación sentimental.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aislinn Derbez reacciona a rumores de romance con Sebastián Yatra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.