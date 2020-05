Eugenio Derbez regaña a Aislinn Derbez; ella publica audio privado que su papá le envió Eugenio Derbez regaña a su hija Aislinn Derbez por decir mala palabra y la actriz publica el audio de WhatsApp. ¡Escucha el mensaje! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez publicó el audio de un mensaje privado que su papá Eugenio Derbez le mando a través de la aplicación WhatsApp. ¿Por qué lo hizo? Todo parece indicar que al actor de Instructions Not Included no le gustó la manera de expresarse de su hija. “Mi papá regañándome porque dije que la situación está cabrona en mi historia de ayer”, se puede leer en el mensaje que publicó Aislinn. “Así las cosas cuando tu papá te sigue en Instagram y espía todo lo que dices y haces”. Image zoom aislinn derbez/instagram En el clip, se escucha la voz de Eugenio diciendo: “"No digas groserías en tu Instagram, o sea lo estoy viendo, te ves preciosa, te ves muy bonita, te ves toda una mujercita hermosa, una dama, y tienes que soltar las palabrotas". Escucha el audio a continuación: A pesar de “retarla”, la relación entre Eugenio y su hija es excelente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, la actriz mexicana reveló en platica con su amigo Odin Dupeyron que es víctima de insultos en redes sociales. “Imagínate que yo me clavara con todas las mamadas que me dicen a mi. No sabes la cantidad de comentarios que de repente leo y digo, 'Dios mío, si yo les contestara'", dijo llevándose las manos a la cabeza. Image zoom Mezcalent Aislinn hace caso omiso a los comentarios negativos. Su concentración y su fuerza están enfocadas en cosas mejores, como su nuevo proyecto La magia del caos, con el que la actriz nos acerca a los problemas y circunstancias del día a día que como seres humanos enfrentamos. Una verdadera oportunidad para crecer espiritualmente y donde la mala vibra no tiene lugar.

