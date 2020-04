¡Aislinn Derbez posa semidesnuda y su ex Mauricio Ochmann reacciona así! La actriz compartió una fotografía muy subidita de tono y su expareja no pudo evitar comentarla. Donde hubo fuego... By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La temperatura en las redes se disparó y todo por culpa de Aislinn Derbez. La actriz ha publicado una imagen que ha provocado el caos entre sus seguidores, incluso su ex Maurcio Ochmann. No es para menos teniendo en cuenta que es un posado semidesnudo de lo más atrevido y sensual. Antes de contar de qué se trataba, la feliz mamá advirtió que a su papá, Eugenio Derbez, no le iba a hacer mucha gracia. "Me va a regañar por andar semi encuerada en instagram", dijo junto a la imagen. Uno de los primeros en reaccionar fue el padre de su pequeña. El también actor le dedicó unas palabras que demuestran que donde hubo fuego cenizas quedan. "¡Ay Jesús bendito, tápate!", escribió ante ese paisaje. Con esta preciosa fotografía Aislinn ha hecho un anuncio muy importante. Se trata de una nueva aventura profesional que pondrá a disposición de su público a partir del próximo 23 de abril. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se llama La magia del caos y se trata de un podcast donde hablará de todos los temas que nos importan como seres humanos sin censura. Desde la salud mental, hasta las crisis de pareja, como padres y personales que tanto nos afectan. "Estoy a una semana de estrenar un proyecto que para mí es de los más importantes de mi vida (si no el que más)", apuntó ilusionada. Un nuevo paso en su vida que llega después de una etapa complicada después de anunciar su separación de Mauricio. A pesar de lo ocurrido entre la pareja, ambos han demostrado estar más unidos que nunca y son un gran apoyo el uno para el otro. Algo digno de aplaudir. Muchísimas felicidades por ello y por este emocionante proyecto. Advertisement

