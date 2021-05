¡Aislinn Derbez pasó ingresada en un hospital el fin de semana de Mother's Day! La hija de Eugenio Derbez anunció hoy que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica. ¡Aquí los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡La bella actriz Aislinn Derbez sorprendió hoy desde sus historias de Instagram con la noticia de que había pasado el fin de semana de Mother's Day ingresada en un hospital! En el fin de semana en el que Estados Unidos celebraba a las mamás, la ex de Mauricio Ochmann y mamá de Kailani no pudo estar junto a su hijita. La hija de Eugenio Derbez sufrió un ataque de apendicitis, a sus 34 años, y compartió un par de instantáneas en el hospital sobre las que escribió: "Estos últimos días no fueron fáciles porque me dio apendicitis y la recuperación ha sido muy lenta", confesó. Aislinn Derbez hospital Credit: IG Aislinn Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la intervención quirúrgica, Aislinn se encuentra por fin en casa junto a su hija: "La buena noticia es que justo hoy ya pude regresar a casa para celebrar", justo el diez de mayo, Día de las Madres en México. Aislinn Derbez Credit: IG Aislinn Derbez La pequeña Kai recibió a su mami muy contenta, disfrazada y bailando de alegría: "Feliz de estar en casa otra vez. Baile de la felicidad para celebrar a mamá en casita", comentó sobre el divertido video de la niña. Aislinn Derbez Kailani bailando Credit: IG Aislinn Derbez Pronto podremos ver de nuevo a Aislinn y a toda la divertida familia Derbez en su nueva temporada de De viaje con los Derbez, que se estrenará en Pantaya el próximo veinte de mayo. En esta ocasión, explorarán los paisajes del salvaje oeste y el noroeste de los Estados Unidos. Protagonizada por Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Aitana, Vadhir y José Eduardo, un nuevo personaje se suma al reparto: ¡su mascota Fiona!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Aislinn Derbez pasó ingresada en un hospital el fin de semana de Mother's Day!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.